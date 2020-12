Boxe : le youtubeur Jake Paul promet de mettre KO la star de l’UFC Conor McGregor

Jake Paul, qui a remporté son 2e combat de boxe samedi contre l’ancien joueur NBA Nate Robinson, souhaite affronter la star de l’UFC Conor McGregor en 2021.

Il a pris confiance. Après avoir goûté à la victoire une nouvelle fois - contre un adversaire qui n'avait jamais combattu et dont la technique laissait à désirer -, la star de Youtube veut désormais enchaîner. Mais il ne veut pas affronter n’importe qui. Il voit haut. Très haut. En effet, Jake Paul ne veut personne d’autre que Conor McGregor pour son prochain combat.

Agé de 23 ans, le frère de Logan s’est mis à la boxe au cours des 18 derniers mois et veut désormais combattre les tous meilleurs, comme il l’a annoncé dimanche, au lendemain de sa victoire lors de la soirée consacrée au retour de Mike Tyson (contre Roy Jones Jr), et lors de laquelle il a mis KO Nate Robinson.

I’m wiping my ass with Dillon Danis then Jake Paul vs. @TheNotoriousMMA will happen and will win. Don’t underestimate the Cleveland kid. I will continue to shock the world. https://t.co/qilrPU2Etk

— Jake Paul (@jakepaul) December 1, 2020