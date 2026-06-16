«J’irai à Paris» : Tom Aspinall prêt à affronter une nouvelle fois Ciryl Gane à l'UFC

Après avoir battu Alex Pereira dimanche à la Maison Blanche, Ciryl Gane a interpellé Tom Aspinall pour un combat à l’UFC Paris en septembre prochain. L’Anglais a accepté.

L’heure de terminer le combat. Dimanche soir, Ciryl Gane a décroché la ceinture intérimaire des poids lourds en s’imposant face à la star brésilienne Alex Pereira lors de l’UFC Freedom 250 dans les jardins de la Maison Blanche. Et après ce succès rapide (TKO au 2e round), le combattant français de MMA a «call out» Tom Aspinall, actuel champion de la catégorie.

«Tout le monde le sait déjà : faisons-ça à Paris en septembre», a déclaré «Bon Gamin» juste après son combat. La cinquième édition de l’UFC Paris aura en effet lieu le 5 septembre prochain à l’Accor Arena. S’il s’agit d’une Fight Night, Dana White patron de l’UFC, s’est dit prêt à le changer en numéroté pour un combat pour le titre. «J'irai. Prévenez-moi. Ça ne me dérange pas, j'irai à Paris», a répondu le Britannique, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Tom Aspinall’s LIVE reaction to Ciryl Gane knocking out Alex Pereira #UFCWhiteHouse



“They look a bit illegal.



They look VERY illegal.”



“He looked good.



I’ll have to watch that again, it looked like there was a lot of illegal elbows and punches.”



📸Via @AspinallMMApic.twitter.com/0yD4qIZnxS — Fantasy Fight Night (@FantasyFightsAI) June 15, 2026

Les deux hommes s’étaient affrontés en octobre dernier, pour le titre mondial, mais le combat n’avait pas pu aller à son terme après un doigt dans l’œil du Français sur l’Anglais, autrement appelé un eye-poke. S’en est suivi des attaques de Tom Aspinall envers Ciryl Gane sur ce mauvais geste sans jamais annoncer une date de nouvel affrontement.

D’ailleurs, après l’Anglais a estimé lundi que Ciryl Gane avait donné «des coups illégaux» lors de sa victoire contre Alex Pereira. «II y a eu des coups illégaux. Même carrément illégaux, a-t-il lâché. Il avait l'air en forme. Il faudra que je revoie ça, on dirait qu'il y a eu beaucoup de coups de coude et de poing illégaux.» Vivement que les deux rivaux règlent cela dans la cage.