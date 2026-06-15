UFC : les images impressionnantes du visage tuméfié d’Ilia Topuria après sa défaite contre Justin Gaethje à la Maison Blanche

Star de l’UFC, Ilia Topuria a été battu pour la première fois par l’Américain Justin Gaethje dimanche soir lors d’une soirée historique à la Maison Blanche.

Une défaite qui laisse de grosses traces… sur le visage. Le Géorgien, qui défend les couleurs de l’Espagne, Ilia Topuria, a connu pour la première fois la défaite, battu par l'Américain Justin Gaethje pour la ceinture UFC des poids légers à la Maison Blanche dimanche, sous les yeux de Donald Trump qui fêtait ses 80 ans.

Ilia Topuria’s face before and after fighting Justin Gaethje 😳😬 pic.twitter.com/BO5T7WVD9d — Happy Punch (@HappyPunch) June 15, 2026

Celui qui comptait jusque-là 17 victoires en autant de combats a fini par abandon après le quatrième round dans un combat en cinq.

Amber Searls-Imagn Images/Reuters

Totalement dépassé, Topuria (29 ans) s’est retrouvé avec le visage complètement tuméfié et en sang. Une image que l’on n’avait encore jamais concernant le combattant.

«Il est très mal en point, a confié Dana White patron de l’UFC. Mes plans pour lui sont qu’il rentre chez lui et qu’il se repose, qu’il prenne son temps. Ce soir a été une soirée difficile pour lui.»

En face, Justin Gaethje (37 ans), qui n’avait encore jamais été champion de l’UFC hors titre intérimaire, s’offre ainsi la ceinture de la catégorie.