UFC : une tentative d’attentat déjouée avant la soirée à la Maison Blanche

Un projet d’attentat lors de l’UFC Freedom 250 à la Maison Blanche, pour l’anniversaire de Donald Trump, a été déjoué par la police fédérale américaine, a indiqué le FBI ce mardi.

Un drame évité. Ce mardi, le chef du FBI a révélé que la police fédérale américaine avait empêché une «menace potentielle» lors de l'UFC Freedom 250, organisé dimanche à la Maison Blanche. Selon Kash Patel, «plusieurs individus sont désormais en détention et les attaques qui auraient été planifiées ont été stoppées net». Le projet impliquait des individus situés à l'extérieur de la région de Washington, a-t-il précisé mardi dans un message sur X.

Le haut responsable a aussi salué «l'intervention rapide du FBI, de (ses) partenaires et du ministère de la Justice dans le cadre d'une opération menée dans plusieurs États», promettant de «continuer d'informer le public dans les limites de la loi.» En déplacement à Evian en France pour le sommet du G7, Donald Trump, qui a fait l'objet de trois tentatives d'assassinat en moins de deux ans, a dit qu'il n'était pas au courant de cette menace.

viser les «élites capitalistes», les «milliardaires»

Le bureau de communication du Secret Service, qui dépend du département de la Sécurité intérieure, a dit avoir «travaillé étroitement avec le FBI tout au long de l'enquête». Selon la chaîne Fox News, cinq personnes étaient en détention lundi pour un total de 23 personnes identifiées comme faisant partie du réseau supposé. La chaîne de télévision affirme que «le plan présumé consistait à utiliser des drones chargés d'explosifs pour frapper des bâtiments près de l'événement», en citant «les autorités».

Un des suspects, selon la chaîne de télévision conservatrice, a dit aux enquêteurs que l'objectif était de viser les «élites capitalistes», les «milliardaires» et les responsables politiques récipiendaires de dons de l'American Israel Public Affairs Committee.

Le président américain a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, qui a notamment vu la victoire du Français Ciryl Gane contre Alex Pereira. Plus de 4.000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion. Quelque 100.000 spectateurs s'étaient également massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats.