Ligue des champions : Le PSG qualifié pour les 8es de finale si…

Le PSG a son destin entre ses pieds. Grâce à sa victoire sur la pelouse de Manchester United (1-3), le club de la capitale est en ballotage très favorable pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions avant la dernière journée et la réception, mardi, du Basaksehir Istanbul.

Un match à trois pour deux places. La qualification pour la suite de la compétition va se jouer entre Paris, Manchester United et le RB Leipzig, qui comptent neuf points chacun. Le Basaksehir occupe la dernière place avec seulement trois points et est déjà éliminé sans pouvoir prétendre être reversé en Ligue Europa. Son déplacement au Parc des Princes n’aura donc aucun enjeu, contrairement au PSG.

«Nous sommes presque qualifiés, ça veut dire que nous ne sommes pas encore qualifiés», a insisté Thomas Tuchel, à l’issue du succès dans le nord de l’Angleterre, pour maintenir ses joueurs sous pression et éviter un relâchement qui pourrait être lourd de conséquences. Et pour décrocher son billet pour la suite de la compétiton, le vice-champion d’Europe n’a besoin que d’un match nul, peu importe le résultat dans l’autre rencontre entre Leipzig et Manchester.

Mais une victoire assurerait la première place du groupe aux coéquipiers de Marquinhos, grâce à une meilleure différence de but particulière sur ses deux concurrents. Un revers ne serait pas synonyme d’élimination si dans le même temps le club allemand et la formation anglaise ne se quittent sur un match nul.

En revanche, une défaite conjuguée à un partage des points entre Leipzig et Manchester United enverrait Paris en Ligue Europa. Un scénario dont Neymar ne veut pas entendre parler. «Je ne suis pas venu au PSG pour jouer la Ligue Europa», a-t-il lancé. Le Brésilien et les Parisiens savent ce qu’il leur reste à faire.

Le PSG qualifié si…

Victoire, qui garantirait la 1ère place, ou match nul lors de la venue du Basaksehir Istanbul au Parc des Princes, peu importe le résultat de l’autre match.

Défaite face au club truc et victoire du RB Leipzig ou de Manchester United dans l’autre rencontre.

Le PSG éliminé si…

Défaite contre le Basaksehir Istanbul et match nul entre le RB Leipzig et Manchester United.