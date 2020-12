PSG : Neymar veut «rejouer avec Messi» dès la saison prochaine

C’est une véritable bombe lâchée par Neymar. Alors que son avenir ne cesse de faire débat, tout comme celui de Lionel Messi, le Brésilien a fait part de sa volonté de rejouer au côté de son ancien coéquipier. Mais il n’a pas précisé si c’était au PSG ou à Barcelone.

Dans les couloirs d’Old Trafford, mercredi soir, le n°10 parisien avait la mine des bons jours. Et il s’est laissé aller à quelques confidences. Fracassantes. Quelques minutes après la victoire du PSG dans l’antre de Manchester United en Ligue des champions (1-3), le natif de Santos, auteur d’un doublé salvateur, a affirmé haut et fort vouloir évoluer à nouveau avec le sextuple Ballon d’or. Et même dès la saison prochaine. «C’est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore. Cela pourrait être n’importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse l’année prochaine», a-t-il clamé au micro d’ESPN.

A Paris ou à Barcelone ? Neymar n’en a pas dit pas davantage. Mais ces déclarations peuvent être interprétées comme un message envoyé à la direction parisienne. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi, qui avait indiqué son intention de quitter le Barça l’été dernier avant de se raviser, sera libre de s’engager dans le club de son choix au 1er janvier. Une opportunité à saisir pour le PSG, qui est un des rares clubs à pouvoir assumer son important salaire (50 millions d’euros). Le champion de France suivrait d’ailleurs de près la situation de l’Argentin et aurait déjà contacté son entourage.

Mais la sortie de Neymar, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2022, peut aussi être un appel du pied envers le Barça, où un retour a régulièrement été évoqué depuis son départ à l’été 2017. Candidat à la présidence du club catalan, Emili Rousaud a récemment évoqué la possibilité de faire revenir le Brésilien. Sous certaines conditions. «Nous travaillons à son retour, à condition qu’il retire ses plaintes contre le club et fasse le tri dans son entourage. Il a les capacités pour s’adapter dans un club comme le nôtre. C’était l’un des éléments de notre victoire en Ligue des champions à Berlin (en 2015, ndlr). J’ai dans l’idée de le faire revenir.»

Mais pas l’été prochain. Les finances des Blaugrana ne permettent pas d’envisager un transfert d’une telle envergure. «Sa signature est inabordable aujourd’hui», a assuré Rousaud, n’imaginant une venue qu’à l’issue de son contrat. Mais pas sûr que le PSG, qui travaille activement à sa prolongation, ne lâche sa star aussi facilement. Et la possibilité de voir Neymar et Messi réunis sous le maillot parisien prend un plus d'épaisseur. Le but d'un nouveau feuilleton qui risque de connaître de nombreux épisodes…