F1 : Esteban Ocon signe son premier podium au Grand Prix de Sakhir, derrière Sergio Pérez

C'était jour de première à Bahreïn ! Esteban Ocon s'est offert, ce dimanche, le premier podium de sa carrière grâce à sa 2e place au terme d’un Grand Prix de Sakhir à rebondissements, qui a vu Sergio Pérez décrocher sa première victoire.

Décidemment cette saison n’a pas fini de réserver son lot de surprises. Si la course au titre n’a accouché d’aucun suspense avec le 7e sacre attendu de Lewis Hamilton, de nombreux événements ont émaillé cette année pas comme les autres. Les derniers en date : le podium d’Ocon et le succès de Pérez sur le tracé de Sakhir dans une version inédite.

Une semaine après le terrible crash de Romain Grosjean sur ce même circuit, le pilote français a signé le plus beau résultat de sa carrière au volant de sa Renault à l'issue de son 66e Grand Prix. Le Normand avait été déçu de sa onzième place sur la grille de départ, mais il a bénéficié des conditions de course pour effectuer une incroyable remontée et terminer entre les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll.

Et au moment de franchir la ligne d’arrivée, il n’a pu retenir ses larmes comme pour évacuer les déceptions accumulées depuis le début de la saison avec notamment quatre abandons. «C’était une année difficile pour nous. Mais on a fait une course très solide et on a parfaitement géré la stratégie», s’est félicité Ocon, qui effectue son retour en F1 après une année 2019 sans volant.

Une situation que pourrait connaître Pérez, lui qui n’a toujours pas d’équipe pour l’an prochaine. Sa victoire pourrait néanmoins décider Red Bull à lui céder le baquet d’Alexander Albon. Surtout au regard du scénario. Percuté par la Ferrari Charles Leclerc dans le premier tour, qui a provoqué les abandons du Monégasque et de Max Verstappen, le Mexicain est retombé à la 18e place. Mais il a pu compter sur la vitesse de sa monoplace pour effectuer une improbable remontée et devenir le premier Mexicain vainqueur dans la catégorie reine de sport automobile depuis Pedro Rodriguez en 1970.

Plus d’informations à venir…