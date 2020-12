F1 : Romain Grosjean a «besoin de remonter dans la voiture» et espère «être au Grand Prix d’Abu Dhabi»

Romain Grosjean et la Formule 1, ce n’est peut-être pas encore fini. Alors qu’il n’a plus de volant pour la saison prochaine, le pilote français, victime d’un effroyable accident, dimanche, à Bahreïn, est déterminé à remonter dans une monoplace et participer à la dernière course de la saison.

A peine sorti de l’hôpital, trois jours seulement après son terrible crash, il n’a qu’une seule idée en tête : reprendre place dans un baquet de F1. Ce ne sera pas pour ce week-end pour le Grand Prix de Shakir, toujours à Bahreïn. Si sa main droite va «plutôt bien», sa main gauche est «bien abîmé» en raison d’importantes brûlures, qui nécessitent un traitement privé.

Impossible dans ces conditions de prendre le moindre risque pour la prochaine course. Le natif de Genève (Suisse), qui souffre également d’une entorse à la cheville gauche, sera remplacé par Pietro Fittipaldi. Habituel pilote d’essais et de réserve de Haas, le Brésilien fera ses grands débuts dans la catégorie reine du sport automobile. Reste à savoir si son intérim ira au-delà de cette épreuve.

Car Romain Grosjean, qui n’a pas été reconduit par l’écurie américaine, va tout mettre en œuvre pour être sur la grille de départ dans dix jours au Grand Prix d’Abu Dhabi (13 décembre), qui est sensé être le dernier de sa carrière en F1. «La priorité est de soigner mes mains pour essayer d’être au Grand Prix d’Abou Dhabi, mais aussi pour les 50 ou 55 ans qu’il me reste», a-t-il indiqué à l’AFP.

Ce retour précoce pourrait également agir comme une thérapie pour le pilote de 34 ans, qui a «vu la mort de trop près». «J’ai besoin de remonter dans la voiture pour savoir où j’en suis, ce que je suis capable de faire, si j’ai encore envie, si la passion est encore là et si je n’ai pas peur», a-t-il ajouté.

Même s'il est conscient que cette décision peut soulever l’inquiétude de son entourage. «J’ai dit à mes proches : désolé, c’est violent d’entendre ça, mais faut que vous compreniez que j’en ai besoin.» Mais il ne reviendra pas à tout prix. «Je ne prendrais pas le risque de rouler», a-t-il dit, si sa main gauche n’est pas suffisamment remise en état. C’est donc une course contre-la-montre qui vient de démarrer pour Romain Grosjean.