Vidéo : le coup de genou foudroyant de Gabriel Benitez contre Justin Jaynes à l'UFC Vegas 16

Gabriel Benitez a offert un coup spectaculaire en mettant TKO Justin Jaynes samedi à l'UFC Vegas 16.

Le combattant mexicain, poids plume, a mis au sol l'Américain dès le 1er round avec un sublime coup de genou placé alors qu'il restait une minute à disputer dans l'octogone. Alors que Justin Jaynes (31 ans) semblait tenir la cadence, Gabriel Benitez l'a surpris avec cette sortie rapide et efficace.

Ce percutant coup de genou est venu mettre un terme à l'affrontement!





Résultat #UFCVegas16 : @Moggly_Benitez vainc Justin Jaynes par TKO à 4:06 du 1er round#UFCRDS pic.twitter.com/CX0hyMGKWE — UFC Québec (@UFCQuebec) December 6, 2020

«Je savais que ça allait être ma nuit, a confié Benitez, qui a voulu rendre hommage à son entraîneur décédé cette année. Je me sens triste, c'est mon premier combat (depuis) que mon entraîneur de boxe est décédé. Il me manque. S'il avait été ici avec moi, peut-être que ce type ne m'aurait pas touché.»

Celui que l'on surnomme «Moggly», âgé de 32 ans, et qui restait sur deux défaites, décroche ainsi sa 22e victoire en carrière professionnelle pour huit défaites. Et dans les octogones de l'UFC, son bilan et de 6 victoires pour 4 revers.