F1 : Romain Grosjean montre l’état de l’une de ses mains après son crash (photos)

Bientôt deux semaines après son terrible crash au Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean poursuit sa convalescence. Et elle semble bien se passer. Le pilote français a pu enlever une partie de ses bandages, notamment à la main droite, dont il a dévoilé l’état, ce jeudi, sur les réseaux sociaux.

Si sa guérison est en bonne voie, elle porte toujours les séquelles de l’accident dans lequel le natif de Genève avait été sévèrement brûlé aux mains malgré ses gants, après avoir été bloqué dans sa monoplace en proie aux flammes pendant 28 secondes. Sa peau reste fortement marquée à certains endroits, mais Grosjean commence peu à peu à retrouver son usage.

«De retour à 50%. Bon sang, je suis super heureux d’avoir ma main droite libérée de ces bandages. Beaucoup de crème à mettre tous les jours mais ça fait du bien de voir qu’elle est en si bon état», s’est-il félicité sur son compte Instagram en publiant deux photos de sa main.

«J’attends de récupérer avec ma main gauche désormais», a-t-il également ajouté. Et il risque de devoir se montrer un peu plus patient. Cette dernière avait été plus sérieusement touchée. Son état l’a d’ailleurs empêché de pouvoir être au départ du dernier Grand Prix de la saison, ce week-end, à Abu Dhabi, où il sera une nouvelle fois remplacé par le Brésilien Pietro Fittipaldi.

«Je ne vais pas pouvoir courir à Abu Dhabi. On a tout essayé. On a attendu un maximum. Mais pour la suite, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention», avait-il confié dans une vidéo. Cette «décision difficile» a mis un terme prématuré à sa carrière en Formule 1. Car quelques jours avant son accident, Haas avait pris la décision de ne pas renouveler son contrat. Il va désormais se laisser le temps de la réflexion pour déterminer les suites à donner à sa carrière. Elles devraient dépendre en grande partie de l’évolution de ses blessures.