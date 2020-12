F1 : Nouveau pilote Haas, Nikita Mazepin dans la tourmente après la diffusion d’une vidéo «odieuse»

Un dérapage inqualifiable. A peine nommé pilote titulaire chez Haas à partir de la saison prochaine, Nikita Mazepin est au cœur de la tourmente après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo compromettante, condamnée par sa future écurie. S’il a présenté ses excuses, le Russe est la cible de vives critiques et certains réclament son exclusion.

Sur les images, le jeune homme de 21 ans, précédé d’une réputation sulfureuse aussi bien sur qu’en dehors des circuits, est en voiture en compagnie d’un garçon et d’une jeune femme assise à l’arrière. Installé côté passager, Mazepin tente alors de toucher la poitrine de cette dernière sans que son consentement ne soit établi.

Les excuses du pilote, l'écurie embarrassée

Face à la gravité des faits, Haas a immédiatement réagi et déploré le comportement de sa nouvelle recrue. «Haas F1 Team ne cautionne pas le comportement de Nikita Mazepin dans la vidéo récemment postée sur ses réseaux sociaux. De plus, le simple fait que la vidéo a été postée sur un réseau social est également odieux pour Haas F1 Team. L’affaire est traitée en interne et aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment», a indiqué l’équipe américaine.

Dans la foulée, le futur coéquipier de Mick Schumacher, qui a rapidement supprimé la vidéo, s’est excusé dans une story Instagram pour son «comportement inapproprié et pour le fait qu’il ait été publié sur les réseaux sociaux».

«Je suis désolé pour le tort que j'ai, à juste titre, causé et pour l’embarras que j'ai provoqué chez Haas F1 Team. Je dois me comporter de manière exemplaire en tant que pilote de Formule 1 et je reconnais avoir déçu beaucoup de gens et moi-même. Je promets d’en tirer les leçons», a-t-il ajouté.

De son côté, la jeune femme, victime des attouchements de Nikita Mazepin, a réagi en assurant que le pilote et elle étaient «amis depuis longtemps et que rien dans cette vidéo n’était sérieux». «Nous nous faisons vraiment confiance et c’était une manière idiote de plaisanter entre nous. J’ai posté cette vidéo sur sa story comme une blague entre nous. Je suis vraiment désolée. Je peux vous donner ma parole que c’est vraiment une bonne personne et qu’il ne ferait jamais rien pour me blesser ou m’humilier», a-t-elle écrit.

Ce message n’a pas suffi à calmer la colère de nombreux internautes. Une pétition et un hashtag #MazepinOut ont même été créés pour réclamer l’exclusion du Russe. Reste à savoir si Haas, en quête de liquidités, ira jusque-là. «Pilote payant», Nikita Mazepin, qui a terminé à la 5e place du championnat de Formule 2 cette saison, a vu son arrivée être félicité par la fortune de son père Dmitry Mazepin, propriétaire du fabricant russe d’engrais minéraux Uralchem.