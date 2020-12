Limogé par Dortmund, Lucien Favre de retour en France ?

Lucien Favre a été limogé de son poste d’entraîneur dimanche par le Borussia Dortmund au lendemain de la défaite contre Stuttgart (1-5).

«Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de Dortmund, a ainsi indiqué le club allemand dans un tweet, précisant qu’Edin Terzic, actuel assistant du Suisse entraînera le BVB jusqu'à la fin de la saison. Nous sommes tous reconnaissants à Lucien Favre pour son excellent travail au cours des deux ans et demi.»

Agé de 63 ans, Lucien Favre, qui était en poste depuis deux ans et demi, n’est pas parvenu à maintenir le Borussia dans le trio de tête. Les coéquipiers de l’incroyable attaquant norvégien Erling Haaland ne pointent qu’à la 5e place hors des places européennes et provisoirement à cinq points de la tête.

Nice cet hiver ou Lyon l'été prochain ?

«Incapable de transcender l'équipe» pour certains suiveurs du club de la Rhur, qui n’a plus remporté de titre depuis une victoire en Coupe d'Allemagne en 2017, sous Thomas Tuchel, Lucien Favre, passé par Nice avant de retourner en Allemagne, va désormais se trouver un nouveau point de chute.

Et c’est justement en France, qu’il pourrait faire son retour là où il a conservé une très belle côte. Alors que l’OGC Nice, avec lequel il a fait sensation entre 2016 et 2018, a changé récemment d’entraîneur (Adrian Ursea a remplacé Patrick Vieira), Favre pourrait être revenir sur la promenade des Anglais.

A moins qu’il n’attende six mois et que Jean-Michel Aulas, très fan de l’entraîneur, ne lui propose de prendre le futur poste. Rudi Garcia, en fin de contrat, étant quasi certain de ne plus être là en juin. A moins qu’un autre défi ne lui soit proposé…