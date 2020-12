Vidéo : Joshua met KO Pulev, Fury l’attend pour lui mettre «une fessée»

Le combat a déjà commencé en dehors du ring. Dans la foulée de sa victoire par KO, samedi soir, sur le Bulgare Kubrat Pulev (39 ans), Anthony Joshua a donné rendez-vous à Tyson Fury pour un combat de réunification. Et son compatriote ne s’est pas privé de lui répondre à sa manière.

Avant de pouvoir se retrouver face-à-face, «AJ» devait se débarrasser de Kubrat. Devant 1.000 supporters autorisés à assister à la rencontre à la Wembley Arena de Londres, Joshua a couché son adversaire (14 KO en 28 victoires) à la 9e reprise. Après un début de combat timide, le Britannique a accéléré dans le 3e round avec une série d’uppercuts et un puissant crochet du droit. Compté à deux reprises, une fois dans les cordes, puis une autre au sol, Pulev s’est accroché jusqu’au 9e round fatal, où il a été allongé une fois pour toutes par une énième droite au menton.

ANTHONY JOSHUA KNOCKS OUT PULEV BRUTALLY!!!! #JoshuaPulev pic.twitter.com/U2bB9XA92F — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) December 12, 2020

Avec ce KO, qui porte son bilan à 24 victoires, dont 22 avant la limite, pour une seule défaite, Anthony Joshua a conservé ses ceintures mondiales des Lourds (IBF, WBA, WBO et IBO) et attend désormais Tyson Fury de pied ferme, même si «le roi des Gitans» est sensé défendre sa ceinture WBC avant de combattre Joshua. «Ce qui compte, ce n’est pas l’adversaire. Ce qui compte, c’est l’héritage et les ceintures. Si c’est Tyson Fury qui l’a, que mon adversaire soit Tyson Fury», a-t-il lancé au micro après son combat.

Et Fury n’a pas tardé à lui répondre. Dans la foulée des paroles de Joshua, il a promis de lui mettre «une fessée» dans un message posté sur les réseaux sociaux. «Anthony Joshua, c’est une question de temps. Je vais te mettre une fessée comme je l’ai fait avec Deontay Wilder. Deux-trois rounds», a posté l’homme invaincu en 31 combats. «Je veux ce combat. Je veux que ce soit le prochain combat», a-t-il ajouté.

Devant l’emballement suscité par ce combat déjà qualifié d’«historique» et la volonté des protagonistes, les promoteurs des deux rivaux vont s’atteler au plus vite à son organisation. «Depuis qu'il a débuté, il veut être champion du monde unifié des lourds. On sait ce qu’il nous reste à faire et dès demain, on va organiser le combat contre Fury», a assuré Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua. «C’est le seul combat qu’il y a à faire en boxe et le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique. Moins de parlote, plus d’action. Faisons-le !», a-t-il également lâché.

Ce désir est partagé par Bob Arum, promoteur de Tyson Fury. «Il semble que tout soit réuni pour le plus grand combat des poids lourds depuis Mohamed Ali-Joe Frazier en 1971, pour la couronne incontestée. Nous allons commencer dès lundi à travailler pour mettre en place ce combat.» Déjà prêt à entrer dans la légende du noble art.