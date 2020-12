Ligue des champions : le tirage complet et les dates des 8es de finale

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions, programmés en février et mars prochain, a réservé de belles affiches. Et notamment des retrouvailles explosives entre le PSG et le FC Barcelone, trois ans après la «remontada» au même stade de la compétition. Voici le tirage complet et les date des confrontations.

8es de finale aller

Mardi 16 février

RB Leipzig-Liverpool



Barcelone-PSG

Mercredi 17 février

Porto-Juventus Turin



FC Séville-Borussia Dortmund

Mardi 23 février

Lazio Rome-Bayern Munich



Atlético Madrid-Chelsea

Mercredi 24 février

Borussia Mönchengladbach-Manchester City



Atalanta Bergame-Real Madrid

8e de finale retour

Mardi 9 mars

Juventus Turin-Porto



Borussia Dortmund-FC Séville

Mercredi 10 mars

Liverpool-RB Leipzig



PSG-Barcelone

Mardi 16 mars

Manchester City-Borussia Mönchengladbach



Real Madrid-Atalanta Bergame

Mercredi 17 mars

Bayern Munich-Lazio Rome



Chelsea-Atlético Madrid