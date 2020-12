PSG : Trois semaines d'absence pour Neymar blessé à la cheville ?

Plus de peur que de mal ? Sévèrement touché à la cheville gauche, dimanche, lors de la défaite contre Lyon (0-1), Neymar a effectué, ce lundi midi, des examens à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, qui se sont révélés rassurants.

Sa sortie sort sur civière et ses larmes, après le tacle appuyé du Lyonnais Thiago Mendes, avaient laissé craindre le pire. Et rappelé de mauvais souvenirs. Car depuis son arrivée à Paris à l’été 2017, le Brésilien n’a pas été épargné par les blessures, qui l’ont régulièrement éloigné des terrains.

Mais les premiers éléments ont atténué les inquiétudes. «Le bilan clinique et radiologie de Neymar, dans les suites du mécanisme d’entorse de la cheville gauche survenue hier soir (dimanche), est rassurant», a indiqué le club de la capitale dans un communiqué avant de préciser que «des nouveaux examens seront effectués dans 48 heures».

Ces examens complémentaires devraient permettre de connaître la nature de la blessure du numéro 10 parisien et la durée de son indisponibilité, estimée entra dix jours et trois semaines. Le prodige de Santos ne devrait donc par refouler les terrains d’ici la fin de l’année et manquera les trois derniers matchs de championnat avant la trêve (Lorient, Lille et Strasbourg).

Même s’il est encore un peu pour se prononcer, il pourrait renouer avec la compétition le 13 janvier prochain pour le Trophée des champions face à l'OM à Lens. Et, sauf nouvelle blessure d'ici là, l’optimisme est de rigueur concernant sa présence pour les retrouvailles tant attendues, mi-février, avec le FC Barcelone en 8e de finale de la Ligue des champions.

Dans un message posté sur son compte Instagram, il s’est également voulu rassurant. «Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l’angoisse, la chirurgie, les mutilations et autres mauvais souvenirs. Ça pourrait être pire, mais une fois de plus, Dieu m’a libéré de quelque chose de grave», a-t-il écrit, en faisant part de sa volonté de «récupérer et revenir le plus vite possible». Un souhait partagé aussi bien par le club que ses supporters.