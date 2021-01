Transferts : Paul Pogba priorité de Mauricio Pochettino au PSG ?

Si le PSG devrait être très calme cet hiver sur le marché des transferts, il pourrait être beaucoup plus actif cet été. Alors que les noms de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Sergio Agüero, tous en fin de contrat en juin, circulent pour rejoindre le club de la capitale, celui de Paul Pogba est venu s’ajouter à la liste.

En décembre dernier, l’agent de l’international français avait clairement ouvert la porte à un départ de son joueur. «C’est fini pour Pogba à Manchester», avait lancé Mino Raiola dans une longue interview à Tuttosport. En fin de contrat avec les Red Devils en juin 2022, le milieu de terrain semble donc vivre ses derniers mois dans le nord de l’Angleterre, où il connaît une saison en demi-teinte.

Et annoncé du côté du Real Madrid depuis plusieurs saisons ou de retour à la Juventus Turin, où il a évolué entre 2012 et 2016, il pourrait finalement poser ses valises à Paris. Nommé au début du mois à la tête du PSG, Mauricio Pochettino aurait fait de Pogba sa priorité pour cet été, selon le Daily Star. L’entraîneur argentin apprécie son profil et souhaiterait en faire son homme de base dans l'entrejeu. Malgré la concurrence, il serait convaincu de pouvoir attirer «La Pioche», natif de la région parisienne.

Son coût pourrait néanmoins être un frein à sa venue. Manchester United serait prêt à le laisser partir, mais pas à n’importe quel prix. Le club mancunien, qui l'avait recruter pour 105 millions d'euros, n'a aucune intention de le brader et réclamerait près de 80 millions d’euros. Une somme que les dirigeants parisiens pourraient avoir du mal à débourser dans le contexte actuel.