F1 : le calendrier de la saison 2021 chamboulé avec le report des Grands Prix d'Australie et de Chine

La saison 2021 de Formule 1 va être quelque peu chamboulé. Au lieu de commencer en Australie, le nouvel exercice aura comme top départ Bahreïn le 28 mars comme l’a confié le promoteur mardi.

Le patron de la F1 a en effet annoncé mardi le report des Grand Prix d’Australie et de Chine, prévus les 21 mars et 11 avril à Melbourne et Shanghai, en raison des restrictions de voyage imposées par les deux pays.

Aucune course n’est pour l’instant annulée et la saison comporte toujours le nombre record de 23 Grands Prix, alors que 17 GP (au lieu de 22) ont pu se tenir l'an dernier entre juillet et décembre grâce à un protocole sanitaire strict.

Formule 1 - Covid 19





Le début de saison reporté





Toute l'actualité du sport avec INFOSPORT+ https://t.co/GsWmJ9nVg8 pic.twitter.com/LWf7SBtKDg — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) January 12, 2021

Pour rappel, la saison 2021 doit s’achever également une semaine plus tard que prévu à Abou Dhabi, le 12 décembre au lieu du 5.

Le calendrier 2021 (pour le moment)

28 mars: Bahreïn (Sakhir)

18 avril: Italie (Imola)*

2 mai: lieu à confirmer

9 mai: Espagne (Barcelone)

23 mai: Monaco

6 juin: Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin: Canada (Montréal)

27 juin: France (Le Castellet)

4 juillet: Autriche (Spielberg)

18 juillet: Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août: Hongrie (Budapest)

29 août: Belgique (Spa-Francorchamps)

5 septembre: Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre: Italie (Monza)

26 septembre: Russie (Sotchi)

3 octobre: Singapour (Marina Bay)

10 octobre: Japon (Suzuka)

24 octobre: Etats-Unis (Austin)

31 octobre: Mexique (Mexico)

7 novembre: Brésil (Sao Paulo)

21 novembre: Australie (Melbourne)*

5 décembre: Arabie Saoudite (Djeddah)**

12 décembre: Abou Dhabi (Yas Marina)

Reporté à une date indéterminée : Chine (Shanghai)

* Sous réserve d'approbation par le Conseil mondial du sport automobile

** Sous réserve de l'homologation du circuit