La violente sortie de route de Sébastien Ogier avant le rallye de Monte-Carlo

Grosse frayeur pour Sébastien Ogier. A une semaine du rallye de Monte-Carlo, qui ouvrira la saison WRC, le septuple champion du monde a été victime d’une violente sortie de route, ce mercredi, lors d’une séance d’essais au volant de sa Toyota.

En pleine reconnaissance, dans le secteur de Saint-André-de-Rosans, entre les Hautes-Alpes et la Drôme, le pilote français a terminé en-dehors de la route et sa Yaris s’est retrouvée sur le toit. Malgré la violence de l’accident, Ogier et son copilote Julien Ingrassia n’ont été pas blessés, même si ce dernier a été conduit à l’hôpital pour passer des examens.

«La deuxième journée d’essais pré-Monte-Carlo de Seb et Julien s’est achevée rapidement après leur sortie de route ce matin. Les deux vont bien, et Julien va faire des contrôles de routine», a rassuré leur équipe.

«Bon… on a coupé quelques des arbres… désolé pour ça… Je vais peut-être marcher comme un zombie pendant quelques jours… mais il ne fait aucun doute que je serai au départ du Monte-Carlo la semaine prochaine», a posté, de son côté, Ingrassia sur Facebook.

Cette mésaventure ne devrait en effet pas compromettre leur participation à la première épreuve de la saison, où Sébastien Ogier visera la cinquantième victoire de sa carrière en WRC.