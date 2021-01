Biathlon : Julia Simon réalise une incroyable remontée pour s’imposer sur la mass start d’Oberhof

Elle a su saisir sa chance. Julia Simon a remporté, ce dimanche, la mass start d’Oberhof (Allemagne) au terme d'une incroyable remontée, signant la 2e victoire de sa carrière en Coupe du monde. La Française a devancé l’Allemande Franziska Preuss et la Suédoise Hanna Oeberg.

Tout s’est joué dans le dernier tour. Seulement 11e avec près de 50 secondes de retard sur la tête, après trois fautes au tir, la biathlète des Saisies (24 ans) s’est engouffrée dans la porte laissée entre-ouverte par les favorites.

Lors de son dernier passage sur le pas de tir, la Française a été impériale derrière sa carabine, contrairement à une grande partie de ses rivales parties sur l’anneau de pénalité, pour blanchir les cinq cibles en seulement 21 secondes et ressortir en tête en compagnie de Preuss.

«Je ne m’attendais pas à ressortir en tête. (Franziska) Preuss me double au sommet de la bosse et là, Vincent (Vittoz) me dit que je joue pour la gagne. Je n’avais plus de jambes, mais j'ai réussi à aller au bout», a-t-elle commentée au micro de la Chaine L’Equipe.

Malgré la fatigue, elle s’est montrée la plus forte et fait preuve de ressources insoupçonnées. A environ 500m de l’arrivée, elle a lâché l’Allemande pour parvenir à monter sur la plus haute marche du podium. Une sensation qu’elle avait déjà connue le 14 mars dernier après son succès sur la poursuite de Kontiolahti (Finlande).

Grâce à ce succès, Simon, vainqueur du relais simple mixte avec Emilien Jacquelin la semaine dernière déjà à Oberhof, a offert aux Bleues leur première victoire de l'hiver.