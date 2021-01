Ligue 1 : battu par Metz (0-1), Lyon est doublé par le PSG et Lille

Battu à domicile par Metz (0-1), dimanche soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais cède sa place de leader au PSG et se retrouve troisième.

Dans une rencontre compliquée, les hommes de Rudi Garcia, qui n’avaient connu la défaite qu’une seule fois depuis le début de la saison – à Montpellier lors de la 1re journée –, pensaient toutefois avoir fait le plus dur lorsque Karl Toko Ekambi a crû donner l'avantage aux Lyonnais à la 74e minute mais son but a été annulé après recours à la vidéo pour un hors jeu d'un coéquipier.

«Je n'ai pas compris en quoi le but devait être refusé, mais en même temps c'est de notre faute si, quand on tire 23 fois au but, on ne sait pas se mettre à l'abri», a confié Rudi Garcia après la rencontre.

A l’inverse des Messins qui ont bel et bien inscrit un but valable et précieux. Lancé dans la profondeur par Boulaya, Leya Iseka a éliminé le gardien Anthony Lopes pour marquer dans la cage vide (90e), récompensant la bonne performance d'ensemble de l'équipe de Frédéric Antonetti.

La semaine prochaine, les Lyonnais seront très attendus avec le derby contre Saint-Etienne.