Manchester United : Wayne Rooney accuse certains joueurs de simuler des blessures pour éviter les critiques

Ancienne gloire de Manchester United, Wayne Rooney a accusé certains joueurs de simuler des blessures pour ne pas jouer et éviter les critiques, alors que le club mancunien connaît une nouvelle période compliquée.

Manchester United rattrapé par une nouvelle crise. A quelques semaines de la fin de la saison, le club mancunien traverse une période compliquée après la défaite concédée, ce week-end, à domicile contre Arsenal (0-1). Les Reds Devils n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matchs de championnat et pointent à la 8e place de Premier League avant les deux dernières journées. Et dans cette spirale négative, Wayne Rooney a pointé l’attitude de certains joueurs, sans les nommer, qu’il accuse de simuler des blessures pour ne pas jouer et éviter de subir les critiques, laissant leur entraîneur Erik ten Hag être présenté comme le seul responsable de la situation.

Wayne Rooney believes that Manchester United's players are not showing that they want to play for Erik ten Hag! pic.twitter.com/kGQ3DZTEKv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2024

«Quand nous regardons les blessures qu’ils ont subies, certains de ces joueurs peuvent jouer à 100%», a affirmé l’ancien attaquant anglais sur Sky Sports. Il assure également que ces joueurs se préservent pour la finale de la Coupe d’Angleterre contre Manchester City (25 mai) et l’Euro (14 juin-14 juillet). «L’Euro approche et une finale de la Coupe d’Angleterre, c’est facile pour les joueurs de rester un peu en dehors de cela, de revenir pour la finale et de s’assurer qu’ils soient prêts l’Euro. Je l’ai vu moi-même au fil des années», a ajouté Wayne Rooney qui est devenu entraîneur à l’issue de sa carrière.

«Je pense que certains joueurs essaient juste d’arriver à la fin de la saison», a-t-il également déclaré, en espérant qu’Erik ten Hag restera à la tête de Manchester United à l’issue de la saison. Ce qui n’est peut-être pas le cas des joueurs dont il a dénoncé le comportement.