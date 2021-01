NBA : Cinq joueurs susceptibles de venir compléter l'effectif des Nets de Brooklyn

Les Brooklyn Nets viennent de se renforcer considérablement avec le transfert leur permettant d’associer James Harden à Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais l’équipe doit désormais combler les départs de Jarrett Allen et Caris LeVert pour renforcer l’effectif autour de leurs trois stars.

Alors que les Nets s’apprêtent à affronter les Bucks de Milwaukee, un de leurs principaux adversaires au sein de la conférence Est, en ce jour du Martin Luther King Day en NBA, le général manager de Brooklyn, Sean Marks, n’ignore pas que le club possède trois places vacantes dans l’effectif. Selon lui, il n’y a aucune raison de se précipiter pour le moment, et affirme avoir confiance dans son staff pour trouver les meilleurs joueurs disponibles.

«Cela ne fait aucun doute que l’effectif n’est pas complet. Il n’y a rien de finalisé. En fait, ce n’est jamais le cas. Nous devons suivre la procédure. Nous avons des places disponibles, et j’ai la plus grande confiance qui soit dans nos évaluateurs de talents qui ont fait un travail formidable ces dernières années. Nous allons continuer d’essayer, et d’ajouter, des éléments à l’effectif en cours de saison», a-t-il expliqué selon le site américain du New York Post.

Quels joueurs actuellement disponibles sont les mieux placés pour rejoindre les Nets ? Voici 5 profils qui pourraient venir gonfler les rangs de l’équipe.

Thon Maker

Victime collatérale du transfert de James Harden – il a été coupé par Cleveland pour faire de la place pour Jarrett Allen – Thon Maker pourrait rebondir à Brooklyn en tant que remplaçant de DeAndre Jordan au poste de pivot. Âgé de 23 ans, autrefois perçu comme un joueur à fort potentiel (ce qui n’est plus vraiment le cas), il n’a joué que 8 matchs avec les Cavaliers cette saison après un passage décevant chez les Pistons de Detroit l’an dernier.

Son envergure pourrait être très utile en sortie de banc. Il tournait à plus de 55% de réussite aux tirs avec Cleveland, et plus de 90% aux lancer-francs. Thon Maker est également capable de planter ses tirs de loin occasionnellement. Rien de révolutionnaire, évidemment, mais c’est un joueur qui peut encore progresser, et apporte des qualités physiques qui correspondent aux besoins des Nets.

Dewayne Dedmon

Auteur d’une saison très encourageante à Atlanta il y a deux saisons, et un divorce houleux avec les Kings l’an dernier, Dewayne Dedmon possède un profil très intriguant. Le pivot de 31 ans possède un tir extérieur qui n’est pas vilain, et peut défendre le cercle correctement. Lors de la saison 2018-2019 avec les Hawks, il tournait à plus de 10 points et 7 rebonds de moyenne (1,1 contres et 1,1 interceptions) avec 49,2% aux tirs, et 38,2% à trois points.

S’il est encore capable d’offrir ce type de production, Dewayne Dedmon est un candidat idéal pour venir rejoindre le banc de Brooklyn. Les deux dernières saisons laissent toutefois un doute sur sa capacité à retrouver un tel niveau de jeu.

Michael Kidd-Gilchrist

Les Nets ont besoin de défense. Et c’est justement la spécialité de Michael Kidd-Gilchrist, dont l’activité sur ce côté du terrain (en attaque par contre, mieux vaut regarder ailleurs) pourrait séduire Brooklyn. L’ailier est également l’ancien camarade de Kyrie Irving quand ils étaient au lycée de The Patrick School dans le New Jersey. Les deux joueurs se connaissent bien, et Irving n’a jamais été avare de compliment à propos des prouesses défensives de son ami.

Michael Kidd-Gilchrist a joué aux Hornets entre 2012 et 2020, avant d’être coupé par l’équipe, et de rejoindre les Mavericks de Dallas pour 13 matchs en fin de saison dernière. Aux côtés de Durant, Harden et Irving, ses limitations offensives seraient moins un problème que dans ses anciens clubs. Un joueur qui est probablement à l’étude du côté de Brooklyn.

Kyle O’Quinn

Kyle O’Quinn apporte ses qualités de passeur, et a développé une capacité à tirer de loin ces dernières années (la fiabilité de son shoot reste suspecte). A 30 ans, il est passé par Orlando, les Knicks de New York, les Pacers, et les Sixers. Son expérience est un plus, et il peut se montrer utile en défense malgré une certaine lenteur dans ses déplacements. Certainement pas la recrue idéale, mais un joueur qui mérite un coup d’œil.

Rondae Hollis-Jefferson

Rondae Hollis-Jefferson est déjà passé dans la maison des Nets, qui avaient décidé de ne pas le prolonger après la saison 2018-2019. Il est ensuite parti à Toronto pour une saison, avant de signer aux Timberwolves lors de la dernière intersaison où, après un camp d’entraînement plutôt encourageant, il a fini par être coupé par le club.

Comme Michael Kidd-Gilchrist, Rondae Hollis-Jefferson possèdent des qualités défensives susceptibles d’intéresser Brooklyn. Là encore, ses limitations offensives ne seront pas aussi problématiques, et sa capacité à défendre sur des joueurs plus grands est un plus.