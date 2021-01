NBA CORNER : James Harden aux Nets, les Lakers en croisière, et Bradley Beal

Le podcast NBA Corner reçoit Lucas Jacobelli, intervenant régulier du podcast Starting Five, pour aborder en profondeur le transfert de James Harden aux Nets (00:46) avec un tour d'horizon de toutes les questions qui se posent pour le club de Brooklyn, aussi bien sur l’entente entre les trois stars, que la défense, ou leur statut de favori (ou pas).

Josh et Lucas s’intéressent également aux Lakers de Los Angeles (42:42) et à leur début de saison où ils semblent quasiment intouchables tant l’effectif autour de leurs deux stars, Anthony Davis et LeBron James, paraît solide.

La conversation se termine sur le cas de Bradley Beal (57:07), auteur pour le moment d’une saison exemplaire aux Wizards, mais dont le temps au sein de l’effectif pourrait être compté si le club ne parvient pas à rectifier sa course inexorable vers les bas-fonds du classement de la conférence Est.