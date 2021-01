OM : Milik, Eyraud, prolongation… les vérités d'André Villas-Boas

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, est revenu lundi sur l’actuellement brûlante de son club. Entre les mauvais résultats olympiens, le mercato, son président et sa prolongation, le technicien portugais a tout dit.

Après une nouvelle défaite contre Nîmes (1-2), à domicile samedi lors de la 20e journée de Ligue 1, le club phocéen stagne à la 6e place à 8 points du podium. Et ce ne sont pas les deux matchs en retard (dont un qui sera disputé mercredi contre Lens) qui permettront de combler totalement le retard. De quoi parler de crise ? «Ma première crise sportive à l'OM ? Par rapport à la quantité de points ratés, oui, on peut dire ça, a confié le Portugais. On s'invite tous à se regarder dans le miroir pour faire mieux. Il y a eu beaucoup de frustration samedi. L'unique bonne chose du match contre Nîmes, c'est que cette défaite a fait sortir des choses qui s'étaient accumulées.»

Après ce match, Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen, était d’ailleurs sorti de ses gonds après cette pâle prestation contre les Crocodiles. «Le message n’est pas seulement le mien envers les joueurs, c'est aussi celui du président envers les joueurs et les joueurs envers le staff, a expliqué Villas-Boas. Il y a eu beaucoup de bons échanges, on est concentrés pour la suite, on va voir, j'espère que ça va donner un bon impact, je n'ai aucun doute sur l'état d'esprit. Avec le bon état d'esprit, je pense que c'est possible de gagner ce match.»

D’ailleurs, le Portugais a souligné l’importance du match en retard de mercredi conte Lens. «On a perdu beaucoup de points, les autres devant sont plus loin, et derrière nous ça commence à nous toucher, donc oui, mercredi c'est un match très important pour la suite, on a l'obligation de vaincre pour rester au contact du top», a-t-il rappelé.

Villas-Boas : "Des regrets d'avoir aligner Benedeto ? Non, non. Il abuse un peu avec les ratés devant le but, mais il cherche encore un déclic. Je peux l'aider à faire beaucoup mieux" #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) January 18, 2021

André Villas-Boas est également revenu sur le mercato hivernal. Et notamment le dossier bouillant de l’attaquant polonais de Naples Milik. «Pour nous c'est un moyen de faire les coups dont on a besoin, a-t-il indiqué. Cet été on avait besoin d'un arrière droit, et là on essaye pour un attaquant. Dans le sens des sorties, il y a eu Kevin, et on va écouter les offres qu'on pourra avoir. (Milik) c'est une opération compliquée, sinon on continue à travailler les autres dossiers.»

L’ancien entraîneur de Porto et Chelsea, entre autres, qui dispute sa deuxième saison sur le banc de l’OM, est également revenu sur son avenir et sa fin de contrat en juin. «Je n'ai pas de problème avec ça, je suis à 100% de ce projet jusqu'en juin, a-t-il souligné. Je ne sais pas, ce n'est pas le moment d'en parler, vu les mauvais résultats, on ne peut pas parler de prolongation. Ma concentration est liée à retrouver des résultats.»

Retrouvez toute l'actualité de l'OM ICI