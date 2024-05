Transferts : le futur club d’Ethan Mbappé est-il déjà connu ?

Ethan Mbappé, qui a fait ses débuts professionnels cette saison avec le PSG, ne devrait pas rester à Paris et pourrait rejoindre un autre club français évoluant en Ligue 1.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui devrait quitter le PSG cet été. Son petit frère aussi. Sous contrat stagiaire avec le club de la capitale, Ethan Mbappé ne va pas suivre son aîné au Real Madrid, où le capitaine des Bleus est attendu avec impatience, mais rester en France et en Ligue 1. Le jeune milieu de terrain (17 ans) devrait prendre la direction de Lille et s’engager avec le Losc, selon La Voix du Nord. Les négociations entre les deux parties seraient déjà bien avancées et son arrivée ne semble plus faire de doutes.

Initialement, Ethan Mbappé devait signer son premier contrat professionnel avec Paris. Mais l’annonce du départ de son grand frère a bouleversé les plans et les dirigeants auraient rompus les discussions avec le joueur, qui a participé à cinq matchs cette saison (trois rencontres de Ligue 1 et deux rencontres de Coupe de France).

A l’instar de Kylian Mbappé, reste à savoir s’il sera amené à disputer la finale de la Coupe de France, samedi, contre Lyon. Une rencontre qui se jouera sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy… de Lille. Une occasion de prendre ses marques.