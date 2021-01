Record : Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de tous les temps

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football, ce mercredi, en inscrivant le 760e but de sa carrière lors de la finale de la Supercoupe d'Italie entre la Juventus Turin et Naples et devenant le meilleur buteur de tous les temps.

Alors qu'il fêtera ses 36 ans dans quelques semaines, l'international portugais continue d'empiler les buts. Inlassablement. Sans jamais être rassasié. Comme face aux Napolitains contre lesquels il a déjà inscrit son 20e but de la saison toutes compétitions confondues avec la Vieille Dame.

Sur un corner mal dégagé, «CR7» a ouvert le score d'une reprise d'une reprise du pied gauche dans les six mètres de David Ospina. Cette réalisation lui permet donc, selon certains décomptes, de dépasser Josef Bican, pour devenir seul meilleur buteur de l’histoire du football. Même si selon d’autres chiffres (notamment ceux de la Fifa), Bican comptabilise 805 buts. Ces 46 buts d’écarts auraient été inscrits en 2e division ou chez les jeunes.

760 GOALS





CRISTIANO RONALDO BECOMES THE GREATEST GOALSCORER IN FOOTBALL HISTORY pic.twitter.com/GOyUFTWA3n — B/R Football (@brfootball) January 20, 2021

Comme pour Pelé, qui indique avoir inscrit plus de 1.000 buts, compliqué d’établir un véritable classement. En tout cas, une chose est sûre, ce sont les bons chiffres pour Cristiano Ronaldo, qui a inscrit 450 buts sous le maillot du Real Madrid, 118 buts avec Manchester United, 102 buts en sélection, 85 buts avec la Juventus et 5 buts avec le Sporting Portugal. Et au rythme où le quintuple Ballon d'or trouve le chemin des filets, son compteur devrait continuer à monter.