WRC : le calendrier complet de la saison 2021

Douze épreuves sont au programme de la saison 2021 du championnat du monde des rallyes. Plusieurs rallyes sont également en réserve (Turquie, Lettonie, Argentine, Grèce et Italie) si la pandémie de coronavirus empêchait la tenue de certaines épreuves. Voici le calendrier complet.

Du 21 au 24 janvier : Monte-Carlo (asphalte)



Du 26 au 28 février : Arctique-Finlande (neige)



Du 22 au 25 avril : Croatie (asphalte)



Du 20 au 23 mai : Portugal (terre)



Du 3 au 6 juin : Italie (terre)



Du 24 au 27 juin : Kenya (terre)



Du 15 au 18 juillet : Estonie (terre)



Du 29 juillet au 1er août : Finlande (terre)



Du 13 au 15 août : Belgique (asphalte



Du 9 au 12 septembre : Chili (terre)



Du 14 au 17 octobre : Espagne (asphalte)



Du 11 au 14 novembre : Japon (asphalte)

In 2021, #WRC will go to Belgium for the first time #RallyYpres | @ypresrally

— WRC - FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 8, 2021