Football : Noël Le Graët candidat à sa propre succession à la présidence de la FFF

Il brigue un 4e mandat. A la tête de la FFF depuis 2011, Noël Le Graët a officialisé, ce jeudi, sa candidature à la présidence de l’instance, dont l'élection aura lieu le 13 mars. Il est le troisième candidat déclaré après Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue de football professionnel, et l’hommes d’affaires Michel Moulin.

A 79 ans, le dirigeant breton s’estime encore capable d’assurer sa mission et ne ressent pas le besoin de passer le relais. Au contraire. Alors que le football français, aussi bien professionnel qu’amateur, est durement frappé par la crise sanitaire, il a tenu un discours rassembleur dans un courrier adressé aux familles du foot (clubs, ligues, districts…). «Je sais avoir l’expérience, l’énergie et la passion pour construire une équipe à la hauteur de vos attentes et des enjeux. Elle vous tiendra avec moi un discours vrai, honnête, sans démagogie, pragmatique mais aussi résolument constructif et optimiste pour l’avenir du football français», a écrit l’actuel président.

L’ancien président de la Ligue nationale de football (1991-2000), qui a choisi comme slogan «Le club au cœur du jeu», devrait avoir comme colistier Jean-Michel Aulas et Marc Keller, présidents de Lyon et Strasbourg, ou encore l’ancienne internationale Brigitte Henriques, déjà membres du comité exécutif actuel. Il pourra également compter sur le soutien indéfectible de Didier Deschamps, qui n’a pas manqué de vanter ses mérites et de tacler ses concurrents.

«Regardez où était la FFF avant son arrivée et où elle est aujourd’hui. On peut toujours faire plus, mais il faut aussi reconnaître le travail effectué. A travers les équipes nationales, le football amateur aussi…», a notamment confié le sélectionneur des Bleus dans une interview au Figaro.

Il a également pointé du doigt les «discours démagos» de Frédéric Thiriez et Michel Moulin sur le football amateur, qu’ils estiment délaissé par Noël Le Graët. «Si on analyse la situation avec l’année qui vient de s’écouler, trouvez-moi une discipline sportive qui n’a pas perdu des licenciés en 2020 ?», a lancé Deschamps.

