Boxe-UFC : Floyd Mayweather se paie Conor McGregor en le surnommant «McLoser»

Après sa défaite contre Dustin Poirier dimanche à l’UFC 257, Conor McGregor a été moqué par de nombreux anciens adversaires dont Floyd Mayweather, qui l’avait battu lors d’un combat de boxe en 2017.

Après Khabib Nurmagomedov, c’est la star de la boxe qui a taclé l’Irlandais après son revers par TKO à Abou Dhabi pour son retour après une deuxième retraite.

Dans un long message posté sur son compte Instagram, Floyd Mayweather a qualifié Conor McGregor de «McLoser».

«Le monde sait que l’escroc McLoser peut tout me voler et être aimé, tandis que je suis détesté, a lancé «Money» (43 ans). Cela vous permet de réaliser que le racisme existe toujours. Souvenez-vous simplement que ce clochard ne pourra jamais être moi ou être à mon niveau. Je suis construit différemment, mon état d’esprit vient d'une autre planète, mes atouts sont incomparables, je suis né gagnant. Oui, je fais beaucoup de trashtalking mais je l’assume à chaque fois. Et c’est ce qu’ils détestent.»

Mais ce n’est pas tout. Il en profite pour juger le traitement médiatique dont il fait l’objet et qui serait teinté de racisme par rapport à «The Notorious».

«C'est triste de voir qu'un pauvre enfant noir a grandi dans le ghetto et fait face au racisme toute sa vie, travaille extrêmement dur pour les mettre sa famille et lui à l'abri, et constate que la majeure partie de la haine contre lui vient de mon propre peuple, a-t-il détaillé. Conor ne peut même pas gagner dans son propre sport et il parle de revenir à la boxe pour combattre Pacquiao. Personne ne veut voir ça.»

Retrouvez toute l'actualité des sports de combat ICI