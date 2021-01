UFC : McGregor et Khabib se chauffent après la défaite de «The Notorious»

Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov se sont provoqués à distance après la défaite de l’Irlandais dimanche contre Dustin Poirier lors de l’UFC 257.

Le Daghestanais, champion des légers et retraité des octogones, a été spectateur de la défaite de son rival et n’a pas manqué de le tacler quelques minutes après. «Voilà ce qui arrive quand tu changes d’équipe, que tu quittes les sparring partners qui ont fait de toi un champion, et que tu fais du sparring avec des petits enfants ; c’est bien éloigné de la réalité», a ainsi tweeté Khabib Nurmagomedov.

«Mon équipe est la même depuis le premier jour. Je n'ai rien changé, vous le savez. Il faut respecter les athlètes, a rétorqué McGregor. C'est le personnage de Khabib Nurmagomedov, derrière le masque. On s'en fout. Que veut-il faire ? Revenir ou pas ? Il est incapable de lancer un coup de pied. Je me suis relevé contre Dustin (Poirier). Regardez les petites séquences, quand il se bat. Le style fait le combat. Chaque combat est différent. D'où le prestige, les gens s'accrochent à ça. Pas moi.»

«The Notorious», qui devrait affronter Poirier une 3e fois, a ensuite provoqué Khabib en lui exhortant de sortir de sa retraite. «Que certains comptent plusieurs victoires ou plusieurs défaites, chaque combat est différent, a indiqué McGregor. Dustin a montré son style ce soir (dimanche). Il a tenu la distance, il a de l'expérience, et il a maintenant ce coup de pied dans sa panoplie. Je vais m'adapter et continuer. Khabib veut faire des commentaires irrespectueux : ''Reviens et on se la donne, mon grand ! Je suis là, c'est quand tu veux.'' Ce sont des paroles de combattant. Donc s'il veut revenir, aucun souci. Il peut toujours essayer.»