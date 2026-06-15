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UFC Maison Blanche : combien Ciryl Gane va-t-il toucher après sa victoire contre Alex Pereira ?

Ciryl Gane compte 14 victoires, 2 défaites et une sans-décision en carrière. [Amber Searls-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ciryl Gane a battu le Brésilien Alex Pereira par KO technique et décroché la ceinture intérimaire UFC des poids lourds à la Maison Blanche. Voici ce que va toucher le Français.

Une ceinture et un chèque. Sous les yeux du président américain Donald Trump, Ciryl Gane a mis KO technique l’une des stars de la ligue, Alex Pereira après une minute et demie de combat dans le deuxième round, ce dimanche lors de l’UFC Freedom 250 dans les jardins de la Maison Blanche.

Grâce à cette succès, élu performance de la nuit, le combattant français de MMA va toucher 425.000 dollars (366.065 euros) de prime. Mais ce n’est pas tout, avant la soirée, son salaire était estimé entre 1 et 1,5 million de dollars (861.300 à 1,3 million d'euros) pour ce combat à la Maison Blanche. Bien loin des 8 à 10 millions de dollars (6,9 à 8,6 millions d'euros) à attendus pour «Poatan».

Pourquoi une fourchette si basse pour «Bon Gamin» ? Cela s’explique par le fait qu’il est considéré comme le moins médiatisé de cet affrontement, malgré sa participation à des combats majeurs pour le titre des poids lourds contre Jon Jones et Francis Ngannou.

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Quoiqu’il en soit, Ciryl Gane (36 ans), qui restait sur deux combats compliqués (victoire contestée contre Alexander Volkov et combat arrêté contre Tom Aspinall), se relance avec ce succès. Et il pourrait avoir une nouvelle chance de titre pour enfin décrocher le titre des poids lourds.

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