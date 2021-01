Vendée Globe : Combien va gagner le vainqueur ?

Le Vendée Globe touche à sa fin. Après plus de deux mois et demi en mer, les premiers skippers sont attendus, ce mercredi, à l’arrivée aux Sables d’Olonne. Mais le suspense reste entier concernant le navigateur qui se verra remettre les 200.000 euros réservés au vainqueur.

Le lauréat de la 9e édition du tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance ne sera pas forcément celui qui franchira la ligne d’arrivée en premier. En cause, les bonifications accordées à Boris Herrmann (6h) et Yannick Bestaven (10h15), pour avoir participé à l’opération de sauvetage de Kevin Escoffier, et qui pourraient rebattre les cartes alors que Charlie Dalin occupe la tête.

Difficile donc de savoir qui empochera cette somme de 200.000 euros (contre 160 000 euros il y a 4 ans). Tout comme le reste des primes, avec le deuxième qui touchera 140.000 euros, le troisième 100.000 euros, le quatrième 80.000 euros, le cinquième 50.000 euros, le sixième 40.000 euros, le septième 30.000 euros, le huitième 25.000 euros, le neuvième 20.000 euros et le dixième 15.000 euros.

Au total, la dotation globale s’élève à 800 000 euros, en hausse par rapport à la précédente édition (600.000 euros), et les skippers classés au-delà de la 10e place devront se répartir les 100.000 euros restants. «La part de chacun d’entre eux ne pourra être supérieure au prix reçu par le 10e», précise le règlement.

Le détail des primes

1er : 200 000 euros



2e : 140 000 euros



3e : 100 000 euros



4e : 80 000 euros



5e : 50 000 euros



6e : 40 000 euros



7e : 30 000 euros



8e : 25 000 euros



9e : 20 000 euros



10e : 15 000 euros

