Vendée Globe : Charlie Dalin franchit la ligne d’arrivée en premier mais pas certain d’être le vainqueur

Le tour du monde à la voile en 80 jours. Très exactement 80 jours 6 heures 15 minutes et 47 secondes après le départ, le 8 novembre dernier, Charlie Dalin (Apivia) a été le premier à franchir, ce mercredi, la ligne d’arrivée du Vendée Globe aux Sables d’Olonne. Mais le skipper français n’est pas certain d’être le vainqueur de cette 9e édition inédite. Une longue attente commence pour lui.

Son temps aura son importance. Car deux navigateurs peuvent lui ravir la victoire : Boris Herrmann (SeaExplorer - Yacht Club de Monaco) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV). Chacun bénéficie d’une bonification pour avoir participé à l’opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre au large du Cap de Bonne-Espérance.

Après plusieurs jours de délibération et de calculs, le jury International du Vendée Globe, présidée par Georges Priol, a ainsi attribué 6h de compensation à l’Allemand et 10h15 au Rochelais, ainsi que 16h15 à Jean Le Cam, qui ne peut plus prétendre à monter sur la plus haute marche du podium.

Et ces «bonus» vont jouer un rôle majeur sur le classement final qui ne fait que rajouter du suspense à un dénouement qui n’en manquait pas. Pour succéder au palmarès à Armel Le Cleac’h, dont le record établi il y a quatre ans n’a pas été battu (74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes), Herrmann, qui n’a jamais occupé la tête de la course tout au long du parcours, doit arriver au port de départ avant 2h35.

De son côté, si Yannick Bestaven débarque avant 6h50, il sera le grand lauréat de ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance.

Et la victoire risque de se jouer pour seulement quelques minutes. «Ce qui est, j’insiste, simplement ahurissant après 80 jours de mer !», s’enthousiasme le skipper professionnel Christopher Pratt. Selon les dernières estimations, Hermann est attendu aux Sables d’Olonne aux alentours de 1h du matin et Bestaven entre 3h et 5h. Avantage donc à ce dernier.

Mais ce Vendée Globe a réservé tellement de surprises et de suspense que le scénario final est encore loin d’avoir rendu son verdict. Il faudra rester éveillé jusqu'au bout de la nuit pour connaître l'heureux vainqueur. Le compte à rebours est enclenché.

Et voilà le travail !





Une fresque immense à l'image de la performance XXL de Charlie sur ce @VendeeGlobe.@ApiviaMutuelle | @Apivia_courtage | @MacifAssurances pic.twitter.com/SaL6xhjEJk — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) January 27, 2021

A voir aussi