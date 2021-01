Exclusif : voici le quatrième maillot du PSG

Une entrée dans une nouvelle dimension. Le PSG lance, aujourd'hui, une large et importante collection lifestyle, issue de son collaboration avec Jordan Brand et développée autour d’un 4e maillot «visionnaire» que Marquinhos et ses coéquipiers porteront durant la 2e partie de cette saison.

Avec ses couleurs fluorescentes, cette tunique est «inspirée par la voie lactée» et «illustre la nouvelle dimension dans laquelle le club de la capitale évolue». Ce design «souligne aussi la volonté d’un club qui ose, un club avant-gardiste et précurseur.»

Dans le détail, ce quatrième maillot, qui s’appuie sur un univers spatial, mêle le rose (Hyper Pink) et le mauve (Psychi Purple) dans un effet futuriste, mais aussi le noir au niveau du col et des manches.

Tout comme le short, également noir avec le logo Jordan en rose, le maillot utilise un maillage unique, qui fait référence au mythique «Elephant Print» créé pour la Air Jordan 3 en 1987.

Depuis le début de leur collaboration en 2018, le PSG et Jordan ne cessent d’innover et leur audace a régulièrement été plébiscitée en France comme partout dans le monde. De nombreux sportifs, notamment en NBA, s’affichent avec des maillots estampillés PSG et Jordan. Celui-ci ne devrait pas faire exception à la règle.

Et pour ceux qui souhaitent se l’offrir, il va falloir faire vite. Il sera disponible au prix de 140 euros, ainsi que d’autres produits de cette nouvelle collection, en quantité très limitée dans les boutiques Champs-Elysées et Megastore, sur PSG.fr et sur nike.com pour les membres exclusifs.

