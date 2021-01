Hockey sur glace : un Français enflamme le web avec son but en NHL

«De la sorcellerie par l’attaquant français !!» Le hockeyeur tricolore Alexandre Texier a fait parler de lui cette nuit en NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine, en inscrivant un but qui a fait sensation.

La vidéo a été «aimée» et partagée des milliers de fois sur les différents réseaux sociaux. Arrivant face au gardien lors de la séance des «tirs de barrage» (l’équivalent des tirs au but au football), l’attaquant manœuvre en finesse pour faire bouger le gardien et n’avoir plus qu’à glisser le palet entre ses jambières, du revers de la crosse.

Un geste qui a visiblement plus à certains commentateurs américains, applaudissant «les mains» du joueur, en français dans le texte.

Le site francophone de la NHL prédit même que ce mouvement entrera dans la postérité en devenant «la Texier». Une belle consécration pour le Grenoblois de 21 ans, formé aux Brûleurs de Loups, auteur d’un excellent début de saison avec les Blue Jackets de Columbus (4 buts et 2 assistances en 8 matchs).