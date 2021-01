PSG : Neymar a «une relation de frères» avec Kylian Mbappé

Leur complicité n’est plus à démontrer. Sur comme en dehors des terrains, Neymar et Kylian Mbappé s’entendent à merveille et semblent unis par des liens très fort, comme l’a confié, ce dimanche, le Brésilien, qui a eu les honneurs du «portrait de la semaine» de l’émission Sept à Huit.

L’un et l’autre ont plusieurs points communs. Ils font partie des meilleurs joueurs du monde et ont rejoint le PSG en même temps à l’été 2017. Et dès leurs premiers matchs sous le maillot parisien, leur entente à sauter aux yeux. Au fil des saisons, elle n’a fait que s’accentuer, allant au-delà de la simple amitié. «Nous avons une relation de frères», a expliqué le numéro 10 du club de la capitale, qui se voit comme «l’aîné».

Un rôle qu'il prend très à cœur pour permettre au champion du monde tricolore de briller et de devenir encore plus fort. «Nous aimons jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle ‘Golden Boy’ parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu’il vaut, mais, en dehors du terrain, il est incroyable», a indiqué Neymar, louant la grande générosité de l'attaquant français.

«Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%», a ajouté l’ancien joueur du Barça. Et leur relation pourrait influer sur leur avenir, alors que leur contrat s’achève en juin 2021, mais aussi enfin permettre au PSG de décrocher la Ligue des champions après l’échec en août dernier en finale contre le Bayern Munich (1-0).

Un souvenir encore douloureux pour Neymar. «C’est quelque chose que je n’ai pas du tout aimé, j’en ai pleuré, a-t-il dévoilé. Je voulais vraiment rapporter cette coupe en France. Malheureusement, nous n’avons pas réussi cette fois-ci.»

Mais il n’en demeure pas moins motivé à mener Paris sur le toit de l’Europe. «Nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre», a-t-il promis. Pour y parvenir, lui, Mbappé et les Parisiens devront, dans un premier temps, écarter le FC Barcelone en 8e de finale (aller 16 février, retour 10 mars).

