«J’ai entendu mon fils dire : "Papa, tu dois revenir"» : un international brésilien revient sur son arrêt cardiaque qui a provoqué la fin de sa carrière

Ancien international brésilien, Oscar a mis un terme à sa carrière en avril dernier, après avoir été victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement en novembre 2025.

Il a frôlé la mort. Âgé de 34 ans, l’ancien international brésilien a mis un terme à sa carrière au début du mois d’avril. Une décision prise après avoir été victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement avec Sao Paulo en novembre dernier. L’ancien milieu de terrain de Chelsea, qui a évolué pendant huit ans en Chine, aurait même été en état de mort clinique pendant plus de deux minutes avant d’être réanimé.

«J’ai toujours entendu dire que lorsqu’on est sur le point de mourir, on se voit. Je ne me suis pas vu, mais j’ai fait un très beau rêve, où tout était merveilleux», a confié, au Times, Oscar, déclarant avoir été «ramené» à la vie par la voix de son fils Caio. «Je me souviens juste d’avoir entendu mon fils dire : "Papa, tu dois revenir. Papa, tu dois revenir"», a-t-il ajouté.

Après cet incident qui a failli lui coûter la vie, Oscar a subi une intervention par ablation, mais il souffre d’une syncope vasovagale, une maladie qui affecte son rythme cardiaque ainsi que sa pression artérielle. S’il mène «une vie normale», il ne peut plus mener une vie de footballeur. Raison pour laquelle il a été contraint de raccrocher définitivement les crampons.