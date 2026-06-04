Coupe du monde 2026 : le nombre impressionnant de joueurs nés en France qui joueront pour une autre sélection

La Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet) va voir évoluer un total de 99 joueurs nés sur le sol français. Un record.

La France sur le toit du monde. Lors de cette nouvelle édition de la Coupe du monde de football, chacune des 48 nations a sélectionné 26 joueurs pour atteindre un total de 1.248 joueurs. Et un chiffre marque les esprits, car 99 d'entre eux sont nés en France.

Dans le détail, 23 joueurs vont jouer avec l’équipe de France (trois joueurs français de la liste ne sont pas nés sur notre territoire, à savoir Michael Olise (Angleterre), Brice Samba (Congo-Brazzaville) et Marcus Thuram (Italie) et 76 vont disputer la compétition sous les couleurs d’une autre sélection.

Les nations qui ont les plus gros contingents de joueurs nés sur le sol français sont l’Algérie (13), Haïti (12), la RD Congo (11) et le Sénégal (10). On trouve ensuite la Côte d’Ivoire (8), la Tunisie (7) ou encore le Maroc (6).

Dans ce domaine, outre la France, d'autres nations s'illustrent, puisque 67 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde sont nés aux Pays-Bas, 50 en Allemagne et 49 en Angleterre.

Pour rappel, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, 37 joueurs étaient nés en France.