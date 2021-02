Sampaoli, Favre, Jardim, Valverde… Quel entraîneur à l'OM ?

Au lendemain de la «démission-mise à pied» d’André Villas-Boas, l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur. Les profils sont nombreux.

Alors que Nasser Larguet (directeur de la formation) et Philippe Anziani prendront place sur le banc marseillais ce soir à Lens pour assurer l’intérim après le départ du technicien portugais, le board marseillais est donc désormais lancé dans une course pour trouver un nouvel entraîneur. Mais gros dilemme pour le directeur sportif Pablo Longoria : doit-il prendre un coach pour 6 mois et ensuite prendre un «gros» nom, ou trouver le profil parfait tout de suite ?

Jorge Sampaoli

C’est peut-être l’heureux élu. Disciple de Marcelo Bielsa, véritable icône à l’OM, Jorge Sampoali pourrait se retrouver sur le banc marseillais prochainement. Actuellement entraîneur de l’Atlético Mineiro au Brésil, l’Argentin aurait même trouvé un accord de principe. Mais les deux camps attendraient le 26 février, date de fin du championnat brésilien, pour officialiser la chose et rejoindre le Vieux Port.

Ernesto Valverde

Son nom est sorti il y a quelques semaines déjà dans la presse espagnole. Agé de 56 ans, Ernesto Valverde est un technicien espagnol qui a plutôt une bonne réputation. Si son dernier mandat sur le banc du Barça s’est terminé par un licenciement, il y a toutefois remporté deux titres nationaux, une Coupe du roi et une supercoupe d’Espagne. Pas mal lorsque l’on sait qu’en ce moment, être à la tête du FC Barcelone n’est pas aisé. Mais le technicien basque a aussi marqué les esprits avec l’Olympiakos et à Bilbao. Dans les petits papiers de Pablo Longoria, il est actuellement libre. S'il avait confié ne pas être intéressé par le poste alors qu'André Villas-Boas était encore en place, il pourrait cette fois dire oui.

Lucien Favre

Débarqué en novembre du Borussia Dortmund, Lucien Favre aimerait bien revenir en France. Le technicien suisse (63 ans) avait bien réussi lorsqu’il était à Nice il y a quelques années. Alors que Jean-Michel Aulas aimerait l’attirer à Lyon l’été prochain après le mandat de Rudi Garcia, Favre pourrait être la bonne pioche de l’OM. Reste à savoir si l’ambiance marseillaise le tentera.

Maurizio Sarri

C’est le premier nom qui est sorti après le départ d’André Villas-Boas. Maurizio Sarri, actuellement sans club après son aventure à la Juventus Turin, a confié qu’il ne souhaitait pas prendre de club en milieu de saison. Mais si l’OM garde un intérimaire pour 6 mois, l’ancien entraîneur de Naples – le Marseille italien comme aiment le dire certains – pourrait faire l’affaire d’autant que Pablo Longoria le connaît bien.

Leonardo Jardim

Un Portugais pour remplacer un Portugais ? Sans club depuis son départ de Monaco en décembre 2019, Leonardo Jardim pourrait être l’homme de la situation. Sur le Rocher, il avait d’ailleurs décroché un titre de champion de France et avait mené une belle campagne en Ligue des champions. Agé de 46 ans, il serait intéressant à Marseille.

Bruno Genesio

Et pourquoi pas ? Alors qu’il était sur le banc de l’OL lorsque Rudi Garcia était à l’OM, Bruno Genesio pourrait-il devenir entraîneur de Marseille pendant que son homologue est à Lyon ? Libre depuis son départ de Chine, le technicien français serait tenté par un retour en France. Si son nom circule du coup à Montpellier, l’OM pourrait peut-être se pencher dessus.

