OM : Ernesto Valverde pour remplacer André Villas-Boas sur le banc marseillais ?

André Villas-Boas vit-il ses dernières heures à la tête de l’OM ? Après la nouvelle défaite du club olympien, samedi soir, à Monaco en championnat (3-1), les dirigeants marseillais songeraient à se séparer de l’entraîneur portugais et à nommer Ernesto Valverde à sa place, selon plusieurs médias espagnols.

Rien ne va plus pour Marseille, qui a enchaîné en Principauté un 3e revers consécutif en l’espace d’une semaine après Nîmes et Lens. Une première depuis son arrivée pour Villas-Boas, qui voit son avenir être grandement fragilisé par la situation actuelle, alors que son équipe n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs. Et l’ancien coach de Porto pourrait ne pas aller au terme de son contrat qui s’achève en juin prochain.

D'autant que le nom de son possible successeur circule déjà de l’autre côté des Pyrénées. Libre depuis son renvoi du FC Barcelone en janvier 2020, Ernesto Valverde serait le favori et la priorité de Pablo Longoria pour le remplacer, à en croire les informations de Miguel Angel Roman, commentateur pour la chaîne espagnole Movistar, et AS, même si les négociations n’auraient pas encore commencé.

La tâche du technicien espagnol serait grande pour relancer une équipe marseillaise en pleine déroute, empêtrée à la 6e place du classement de Ligue 1 avec désormais 8 points de retard sur le podium, et fragilisée par des tensions dans le vestiaire, entre notamment Florian Thauvin et Dimitri Payet.

Après la défaite sur le Rocher, André Villas-Boas, qui avait reçu le soutien de sa direction dans la semaine, s’est néanmoins montré confiant sur les capacités de son groupe à surmonter cette crise. «On est loin de la 3e place, mais tout peut se passer. Ce sont des moments durs mais j’espère qu’on va s’en sortir», a déclaré Villas-Boas. Reste à savoir si ce sera avec ou sans lui.