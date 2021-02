Super Bowl 2021 Tampa Bay-Kansas City : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Évènement planétaire et incontournable aux Etats-Unis, le 55e Super Bowl opposera les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité, dimanche soir, sur la chaine L’Equipe et sur beIN Sports 1 à partir de 00h30.

Kansas City remet son titre en jeu. Vainqueur l’année dernière, contre les 49ers de San Francisco, les Chiefs vont tenter de remporter le 3e Super Bowl de son histoire. Mais ils n’auront pas la tâche facile face aux Buccaneers, qui évolueront dans leur antre Raymond James Stadium. C’est la première fois en 55 éditions qu’un finaliste a le privilège de pouvoir jouer à domicile.

Et cette finale de la Ligue nord-américaine de football américain sera marquée par le duel de quarterback entre Tom Brady et Patrick Mahomes. A 43 ans, Brady continue d’impressionner, lui qui va disputer le 10e Super Bowl de sa carrière. Et l’ancien joueur des Patriots se verrait bien en ajouter un 7e à son palmarès pour entrer encore un peu plus dans la légende.

Moment toujours très attendu, le show à la mi-temps sera assuré par The Weeknd, connu pour son tube «Blinding Lights» ou «Starboy». Le chanteur canadien succède à Shakira et Jennifer Lopez.

