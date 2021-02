Open d'Australie : l'énorme coup de gueule de Benoît Paire

Benoît Paire, éliminé d’entrée à l’Open d’Australie par Egor Gerasimov (6-2, 2-6, 7-6, 7-5), a fustigé les conditions de préparation du tournoi de Melbourne.

Après les larmes de Gaël Monfils, c’est la colère noire de Benoît Paire qui a éclaté sur le sol australien. Le Français, visiblement exténué, s’est lâché après son revers face au Bélarusse.

«C’est bien beau leur tournoi, mais pour moi, je trouve que c’est de la merde, et ce qui s'est passé, c'est honteux, a lâché Benoît Paire. Après, mon niveau de jeu était bon, je trouve, mon attitude était bonne. J'espère que je ne me suis pas fait trop mal au coude. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très déçu de ce tournoi.»

Pour rappel, l’Avignonnais a d’abord été contraint à une quatorzaine stricte à son arrivée à Melbourne après le test positif d’un des passagers de son avion. Puis, à peine sorti de son isolement, il a de nouveau été confiné quand un nouveau cas lié à son hôtel de quarantaine a été détecté cette semaine. Pas de quoi arriver serein sur les courts de l’Open d’Australie.

«Moi, je n’ai pas signé pour ça. J'ai signé pour quatorze jours où je peux m'entraîner, un truc où, justement il n'y avait pas beaucoup de monde dans le vol pour, dans le cas d'une personne contaminée, qu'il n'y ait qu'une seule petite section concernée, a confié Paire. Moi j'ai voyagé tout seul en business, je n'ai vu personne du voyage, je suis allé tout seul à l'Hyatt, parce qu'il n'y avait personne et que c'était le vol des qualifiés. Je n'ai pas croisé une personne de tout le voyage. Et là, il y a un cas positif dans le vol et tout le vol est en quarantaine! Je n'ai pas signé pour ça!»

Pour lui, tous les joueurs ne sont pas traités de la même manière et il a tenu le dénoncer. «Ce tournoi, franchement, je trouve que c'est vraiment de la merde, a-t-il fustigé. Ce n’est qu’'une question d'argent. C'est tout, en fait. Il y a une énorme perte s'ils ne font pas le tournoi. Coûte que coûte, il faut qu'il y ait le tournoi. (…) à un moment donné, il faut juste dire stop.»

A voir aussi