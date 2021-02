Open d’Australie : L’immense détresse de Gaël Monfils en larmes après son élimination dès le 1er tour

Un petit tour et puis s’en va. Gaël Monfils a été éliminé, ce lundi, dès son entrée en lice de l’Open d’Australie par le Finlandais Emil Ruusuvuori (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Une terrible désillusion pour le n°1 français qui a fini en larmes.

Il y a tout juste un an, le Parisien remportait coup sur coup l’Open Sud de France et le tournoi de Rotterdam, après avoir atteint les 8es de finale à Melbourne. Mais depuis, la pandémie de coronavirus est passée par là et Monfils n’est plus le même joueur.

La fin de l’année 2020 a été plus que pénible puisqu’il a perdu ses quatre matchs disputés post-coupure Covid avant de déclarer forfait pour Bercy. Et le début de l’année 2021 est du même acabit avec son revers face à l’Italien Matteo Berrettini à l’ATP Cup puis la nouvelle claque infligée par Ruusuvuori.

Et elle semble beaucoup plus dure à encaisser que les autres. Tout avait pourtant bien commencé pour la tête de série n°10 avec le gain de la première manche. Mais en crise de confiance, Monfils, désormais entraîné par le duo autrichien Günter Bresnik et Richard Ruckelshausen, a été beaucoup trop inconstant tout au long de la partie pour se hisser au second tour. Un énorme coup dur pour le Français complètement désemparé.

«J’arrive avec zéro, zéro confiance et chaque fois je me sens jugé. Que voulez-vous que je vous dise ? J’ai perdu, je n’ai pas de confiance et vous me tirez dessus. (...) Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive pas à faire un coup droit, je fais des fautes, je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. Pourquoi ? Je ne sais pas», a-t-il lâché en conférence de presse.

Et d’aller un peu plus loin. «J’essaie d’être patient, je bosse, mais je n’arrive pas à trouver le bon tempo, la bonne cadence, je n’arrive pas à trouver le bon jeu. Donc c’est compliqué. Parce que je n’arrive pas à faire ce que je veux, je n’arrive pas à trouver mon jeu, mon coup droit, mon service. Je me bats, c’est frustrant, j’essaie de tenter des choses, je n’y arrive pas.»

Plongé en plein doute sans entrevoir le bout du tunnel, il a fini par craquer et il n’a pu cacher sa peine face à cette situation. Quand un journaliste lui a demandé à quoi il se raccrochait dans ce genre de moments, il a commencé à répondre : «Je vais vous donner la phrase simple de ma mère, elle va me dire...» avant de mettre sa tête dans ses mains puis de la relever quelques instants plus tard les yeux rougis par l’émotion et de poursuivre. «Elle va me dire : ‘il faut continuer à s’entraîner, et ça reviendra’», a-t-il fini par lâcher la gorge serrée, avant de quitter la salle le coeur lourd et les yeux remplis de larmes.

