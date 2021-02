Biathlon : Les Bleus seulement 5e du relais mixte, la Norvège déjà en or aux Mondiaux

Faux départ pour les Bleus. Pour le premier jour des Mondiaux de biathlon à Pokljuka (Slovénie), l’équipe de France a dû se contenter de la 5e place, ce mercredi, sur le relais mixte, remporté par la Norvège devant l’Autriche et la Suède.

Jusqu’à la mi-course, les Tricolores étaient installés à la 2e place derrière les Norvégiens, doubles tenants du titre. Bien lancés par Emilien Jacquelin, malgré sa chute avant de passer le relais, puis Quentin Fillon Maillet, même s'il perdu du temps sur Johannes Boe avec trois pioches sur le pas de tirs, ils étaient à l’affut en cas de défaillance de la Norvège.

D’autant qu’Anaïs Chevalier-Bouchet a repris du temps sur Tiril Eckhoff pour revenir à moins de 30 secondes après le premier passage derrière les cibles. Mais elle a craqué sur son tir debout avec un tour de pénalité, qui a fait rétrograder la France au 5e rang avec une minute de retard sur la tête de la course et 20 secondes sur le podium avant le dernier relais.

Un écart que Julia Simon n’a pas réussi à combler. Elle a pourtant pris tous les risques, parvenant à revenir à 7 secondes du podium après son sans-faute sur son tir debout, mais elle n’a pas réussi à rentrer sur la Suède, qui a conservé sa 3e place devant l’Ukraine et donc la France.

Une déception pour le clan tricolore ambitieux en Slovénie. «On est déçus forcément, on prenait le départ pour une médaille, pour aller se frotter avec les Norvégiens et aujourd’hui, c’est une grande déception forcément. On va vite tourner la page», a confié Julia Simon.

Les Bleus tenteront de rectifier le tir et d’ouvrir leur compteur de médailles, vendredi, sur le sprint hommes, qui avait vu Quentin Fillon Maillet décrocher l’argent et Martin Fourcade le bronze l’année dernière à Anthloz-Anterselva (Italie).

