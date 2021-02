Open d’Australie : Quand une spectatrice fait des doigts d’honneur à Rafael Nadal

Tout va bien pour Rafael Nadal. Malgré ses problèmes au dos, l’Espagnol n’a connu aucun souci, ce jeudi, pour écarter l’Américain Michael Mmoh au 2e tour de l’Open d’Australie (6-1, 6-4, 6-2). Si ce n’est avec une spectatrice présente sur la Rod Laver Arena qui semblait ne pas l’apprécier.

A la fin du deuxième set, alors qu’il servait pour le gain de la manche, le n°2 mondial a été interrompu par cette spectatrice un peu trop bruyante. Amusé par la scène, Nadal ne s’attendait pas à ce qui allait se passer ensuite. Visiblement éméchée, la jeune femme a tendu le bras et adressé un doigt d’honneur en direction de «Rafa».

Surpris par cette attitude, le Majorquin a demandé si ce geste lui était destiné avant d’éclater de rire. Il a ensuite applaudi cette supportrice un peu particulière au moment de son éviction par le service de sécurité.

Et Nadal n’a pas été perturbé par cet événement. Il a empoché le deuxième set avant de conclure sans trembler la rencontre. Interrogé sur l’incident, il a préféré en rigoler. «Je ne la connais pas et, honnêtement, je n’ai pas envie de la connaître», a-t-il déclaré en souriant en conférence de presse.

Et il y a peu de chances qu’elle soit à nouveau présente dans les tribunes lors de son 3e tour face au Britannique Cameron Norrie (69e).

What is going on. #Nadal pic.twitter.com/qwRVB3aA8W

— Tennis GIFs (@tennis_gifs) February 11, 2021