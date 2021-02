PSG : Kylian Mbappé aurait pris sa décision sur son avenir

Restera ? Restera pas ? A un an et demi de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé laisse planer le mystère sur son avenir. Mais, selon le journal espagnol Sport, l’attaquant français aurait pris sa décision et ne devrait pas quitter le club de la capitale à la fin de la saison.

La prolongation du prodige de Bondy est l’une des priorités des dirigeants parisiens. Tout comme celle de Neymar. Si le cas du Brésilien serait en passe d’être réglé avec une prolongation de quatre ans, l’incertitude règne autour du champion du monde tricolore. Même si une tendance semblerait se dessiner.

Le n°7 parisien envisagerait de rester une saison supplémentaire et d’aller jusqu’au bout de son contrat, qui s’achève en juin 2022. Ce choix lui permettrait de mûrir encore un peu plus sa réflexion concernant son futur entre prolonger à Paris ou tenter l’aventure ailleurs.

Pour l’heure, il n’a donné son accord à aucun autre club. Ni au Real Madrid, où Zinedine Zidane l’apprécie mais pas certain de rester sur le banc la saison prochaine, ni à Liverpool, qui suit de très près sa situation.

Mais pas sûr que cette décision soit vue d’un bon œil par la direction parisienne. Car dans ce cas de figure, Kylian Mbappé pourrait signer libre dans le club de son choix sans que le PSG ne perçoive la moindre indemnité de transferts pour un joueur acheté 180 millions d’euros et qui est l’un des plus cotés sur le marché des transferts.

Et cette information interpelle d’autant plus qu’elle émane d’un journal pro-Barça à la veille du 8e aller de la Ligue des champions entre Barcelone et le PSG au Camp Nou et pourrait servir à semer davantage le trouble au sein du champion de France avec ce rendez-vous très attendu.

