Mondiaux de biathlon : La France en or sur le relais mixte simple

Dans un nouveau duel avec la Norvège, la France, emmenée par Antonin Guigonnat et Julia Simon, a décroché la médaille d'or, ce jeudi, sur le relais mixte simple des Championnats du monde de biathlon à Pokljuka (Slovénie). La Norvège (2e) et la Suède (3e) ont complété le podium.

Encore un dernier tour de folie pour Julia Simon. Ressorti avec Tiril Eckhoff, championne du monde du sprint et de la poursuite, après le dernier passage derrière les cibles, la Française a placé une attaque au meilleur des moments pour prendre le dessus sur la Norvégienne et offrir au clan tricolore sa deuxième médaille d’or de ces Mondiaux, après le sacre d’Emilien Jacquelin sur la poursuite.

La composition de ce duo n’avait manqué de faire réagir et susciter de nombreuses interrogations. Mais il a parfaitement été à la hauteur sur les skis comme carabine à la main avec seulement cinq pioches au total (en 8 tirs). Leur précision sur le pas de tir leur a permis de faire la différence, notamment face à la Norvège plombée par la défaillance de Johannes Boe, mais aussi l’Italie, en tête avant que Dorothea Wierer ne craque sur son dernier tir (4 fautes).

Après le premier passage de relais, les Bleus ne pointaient qu'au 7e rang après les trois pioches de Guigonnat. Mais Simon est revenue à la 3e place grâce à un sans-faute sur ses deux séries de tir. Une performance rééditer par son complice pour hisser le relais tricolore en tête. Et si la jeune française a pioché à deux reprises, elle a été intraitable sur la piste dans son mano à mano avec Eckhoff pour permettre à la France d’être sacrée pour la première fois sur cette discipline au programme depuis 2019.

«C’est une sacrée course. Anto (Guigonnat) a fait un sacré job et je n’avais plus qu’à essayer de finir. (…) Aujourd'hui, c’était notre jour. Ça s’est très bien passé au tir et sur les skis, c’est une super journée», s’est félicitée au micro de la chaine L’Equipe Julia Simon, qui a décroché de forte belle manière le premier titre mondial de sa carrière, tout comme Antonin Guigonnat.

Et l’un comme l’autre vont désormais tentés de récidiver sur les relais masculins et féminins programmés, ce week-end, en Slovénie pour faire grimpe le compteur de médailles de la France déjà riches de six breloques.

