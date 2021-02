Ligue des champions : Karim Benzema forfait avec le Real Madrid face à l’Atalanta

Un souci en plus pour Zinedine Zidane. Touché aux adducteurs, Karim Benzema n’a pas été retenu dans le groupe du Real Madrid pour affronter l’Atalanta Bergame, ce mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Le Real Madrid fera le voyage en Italie avec six joueurs de la Castilla, mais sans l’attaquant français. Les derniers examens effectués ont confirmé une micro-déchirure au niveau de l’adducteur gauche et Zidane, déjà privé d'une large partie de son effectif dont Sergio Ramos, Eden Hazard ou encore Marcelo, a préféré ne pas prendre le moindre risque avec son joueur, déjà absent pour le déplacement, ce week-end, à Valladolid.

«La saison est encore longue, avec beaucoup de matchs à disputer. (…) S’il s’agissait d’une finale de Ligue des champions ou du dernier match de la saison en Liga, il serait peut-être dans le groupe, mais il y a encore beaucoup de chemin», avait expliqué l’entraîneur français, alors que son équipe doit prochainement affronter la Real Sociedad (1er mars) et l’Atlético Madrid (7 mars).

L’absence de l’ancien lyonnais, touché le 14 février dernier contre Valence (2-0), est un sérieux coup dur pour la formation madrilène. Benzema est le meilleur buteur des Merengue dans la compétition cette saison avec quatre buts en six matchs et l’un des joueurs les plus utilisés par l’ancien meneur de jeu.

Et il ne sera pas simple de le remplacer. Si Zinedine Zidane aura le choix en attaque entre Marco Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius Jr, Mariano Diaz ou encore le jeune Hugo Duro, ils auront bien du mal à faire oublier Benzema déjà auteur de 17 réalisations cette saison.

Voici les 19 joueurs convoqués par Zidane pour le match contre @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/4kAaT4gEIZ — Real Madrid C.F. (@realmadridfra) February 22, 2021

A voir aussi