Accident de Tiger Woods : ce que l’on sait

La star du golf et du sport mondial Tiger Woods a été hospitalisé dans un état grave mardi, suite à un accident de voiture. Les premiers éléments de l’enquête commencent à être dévoilés.

Que s’est-il passé ?

Mardi matin, vers 7h, le «Tigre» est sorti de route tout seul et a fait plusieurs tonneaux. Il se trouvait sur une voie sinueuse et au pied d’une descente, près de Los Angeles. Il aurait franchi le terre-plein central et percuté un arbre, avant de s’immobiliser.

Le shérif du comté a indiqué qu’il n’y avait pour le moment «aucune preuve» laissant penser que Tiger Woods conduisait sous l’emprise de stupéfiants, médicaments ou alcool. Il semblait en revanche rouler plus vite que la limitation.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

Conscient lors de son extraction

Le golfeur a pu être sorti de son véhicule grâce à un outil spécial et une hache pour découper des éléments l'habitacle. Prisonnier du véhicule, il était «lucide et calme», a indiqué le premier policier sur les lieux.

Selon le shérif, «la nature du véhicule», un SUV de luxe, et le port de sa ceinture de sécurité lui auraient permis de survire à ce violent accident.

De quelles blessures souffre-t-il ?

L’équipe médicale qui l’a opéré a indiqué qu’il avait eu «beaucoup de chance de s’en sortir vivant». Il a été victime de «multiples fractures à la jambe droite». Les chirurgiens ont donc dû «lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville».

Le golfeur s’est réveillé normalement après l’opération. Il se repose, indiquent les soignants. La durée de son hospitalisation et des conséquences de ses blessures ne sont pas encore connues.

