F1 : découvrez la nouvelle monoplace de Mercedes

Mercedes a dévoilé, ce mardi, sa nouvelle monoplace pour cette saison. Baptisée W12, elle conserve pour la deuxième année consécutive sa couleur noire en hommage à la lutte contre les discriminations raciales et les inégalités si chère à Lewis Hamilton.

C’est avec cette livrée que l’écurie allemande va tenter de décrocher un 8e titre constructeur consécutif. Si peu de changements ont été apportés par rapport à l’année dernière, en raison du gel des développements en 2021 à l’exception de nouvelles règles portant sur l’aérodynamique, les «Flèches d’argent», ultra-dominatrices ces dernières saisons, restent les grandes favorites face à la concurrence.

Tout comme Lewis Hamilton, quadruple champion du monde en titre, qui s’élancera, lui, à la conquête d’une 8e couronne mondiale pour détenir seul le record de titre devant Michael Schumacher. Même si le pilote britannique a fait de la lutte contre les discriminations sa priorité. «Dans le passé, mon principal objectif était juste de gagner le championnat. (…) Cette année, il s’agit de promouvoir la diversité et de s’assurer que des mesures sont prises», a-t-il déclaré.

Au cours de cette présentation, il est également revenu sur les raisons qui l’ont conduit à ne prolonger son contrat que d’un an. «Tout d’abord, je suis dans une position privilégiée, où j’ai réalisé la plupart des choses que je voulais réaliser jusqu’à présent. Il n’y a donc pas vraiment besoin de planifier trop loin dans l’avenir», a expliqué Hamilton.

Et d’ajouter : «Je pense que nous vivons une période de la vie assez inhabituelle, et je voulais juste une année. Nous pourrons ensuite parler de si nous en faisons plus et continuer à en ajouter si nécessaire.»

Avec Valtteri Bottas, il participera mi-mars aux trois jours d’essais hivernaux programmés cette année à Bahreïn (12-14 mars) avant le premier Grand Prix de la saison sur le tracé de Sakhir à la fin du mois (28 mars).

Introducing the W12 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

